Результаты матчей КХЛ на 2 октября 2026 года

Сегодня, 2 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 2 октября 2026 года:

«Авангард» — «Лада» — 4:1;

«Автомобилист» — «Амур» — 3:0;

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2:4;

«Нефтехимик» — «Барыс» — 4:5 ОТ;

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:3;

«Спартак» — «Металлург» Мг — 0:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 11 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.