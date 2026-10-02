Результаты матчей ВХЛ на 2 октября 2026 года

Сегодня, 2 октября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 2 октября 2026 года:

«Челмет» — «Нефтяник» — 4:2;

«Горняк-УГМК» — ЦСК ВВС — 5:2;

«Магнитка» — «Барс» — 4:2;

«Звезда» — «Динамо» СПб — 2:4;

«Химик» — СКА-ВМФ — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 11 матчах. Второе место занимает «Химик» с 16 очками после 11 встреч. Тройку замыкает «Буран» (15 очков в 10 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.