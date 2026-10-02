Результаты матчей МХЛ на 2 октября 2026 года

Сегодня, 2 октября, прошли семь матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 2 октября 2026 года:

«Амурские Тигры» — МХК «Спартак» — 4:3;

«Кузнецкие Медведи» — «Красноярские Рыси» — 4:3 ОТ;

«Белые Медведи» — «Сибирские Снайперы» — 4:1;

«Снежные Барсы» — МХК «Молот» — 3:4;

«Спутник» — «Реактор» — 3:2 ОТ;

«Красная Машина Атлант» — «АКМ-Юниор» — 1:2;

«Крылья Советов» — «Алмаз» — 1:2 ОТ.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 12 очков после восьми матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.