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Порядин прижимал Сиряцкого, Лукьянцев приседал перед Фёдоровым. Фото поражения «Спартака»

Порядин прижимал Сиряцкого, Лукьянцев приседал перед Фёдоровым. Фото поражения «Спартака»
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2 октября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 13-й минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис отправил шайбу в ворота Ивана Федотова. На 35-й минуте форвард гостей Никита Коротков удвоил преимущество магнитогорцев и установил окончательный счёт — 2:0.