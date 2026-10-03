Порядин прижимал Сиряцкого, Лукьянцев приседал перед Фёдоровым. Фото поражения «Спартака»

2 октября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 13-й минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис отправил шайбу в ворота Ивана Федотова. На 35-й минуте форвард гостей Никита Коротков удвоил преимущество магнитогорцев и установил окончательный счёт — 2:0.