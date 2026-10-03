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Генменеджер «Каролины» ответил на вопрос о ситуации с контрактом россиянина Никишина

Генменеджер «Каролины» ответил на вопрос о ситуации с контрактом россиянина Никишина
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нового контракта с российским защитником Александром Никишиным. Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» ведёт переговоры об обмене россиянина.

— Есть ли новости по Александру Никишину?
— Не сказал бы. Мы всё ещё пытаемся прийти к соглашению, но пока ничего конкретного, — сказал Эрик Тулски в эфире Hurricanes Hockey Network.

Напомним, 24-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной». В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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