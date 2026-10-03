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В «Каролине» назвали причину продления контракта с россиянином Петром Кочетковым

В «Каролине» назвали причину продления контракта с россиянином Петром Кочетковым
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал пролонгацию контракта с российским вратарём Петром Кочетковым перед стартом сезона-2026/2027. Новое соглашение рассчитано на два года. Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» ведёт переговоры об обмене россиянина.

— Почему хотели продлить контракт с Кочетковым до начала сезона?
— Он очень хорошо за нас играл. Это агрессивный игрок, который подходит нашему стилю. Это касается и его личности, он здорово вписывается в раздевалку. Хотели видеть его в нашей команде. Когда есть возможность что-то сделать, мы не хотим тянуть до последнего момента. Если есть шанс договориться так, чтобы это устраивало все стороны, мы это сделаем, — сказал Тулски в эфире Hurricanes Hockey Network.

Всего в составе «Харрикейнз» Пётр провёл 125 встреч в регулярных чемпионатах, отражая в среднем 90,5% бросков. В плей-офф на его счету 10 игр, коэффициент надёжности 3,83 и 86% сейвов. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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