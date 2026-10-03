Алекс Так прокомментировал дубль в дебютной игре за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так прокомментировал дубль в своём первом матче за клуб. Американский форвард отличился дважды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Столичная команда одержала победу со счётом 5:2.

«Первый гол? Не думаю, что за карьеру мне доводилось забрасывать много таких шайб. Получилось здорово. Дюби отлично сыграл в прессинге и создал этот момент. В первые несколько смен немного нервничаешь, поэтому стараешься играть проще. После первого гола, конечно, стало гораздо приятнее. Правда, это был гол в пустые ворота, так что получился приятный бонус», — сказал Так на пресс-конференции.

Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз»