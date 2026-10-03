15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алекс Так прокомментировал дубль в дебютной игре за «Вашингтон»

Алекс Так прокомментировал дубль в дебютной игре за «Вашингтон»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так прокомментировал дубль в своём первом матче за клуб. Американский форвард отличился дважды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Столичная команда одержала победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Так (Дюбуа, Овечкин) – 06:33     0:2 Хатсон (Протас, Протас) – 11:33     0:3 Так (Дюбуа, Уилсон) – 14:23     0:4 Чикран (Строум) – 21:36 (pp)     1:4 Ахо (Свечников, Блейк) – 36:50 (pp)     1:5 Леонард (Строум, Чикран) – 36:58     2:5 Стэнковен (Миллер, Каррье) – 50:50    

«Первый гол? Не думаю, что за карьеру мне доводилось забрасывать много таких шайб. Получилось здорово. Дюби отлично сыграл в прессинге и создал этот момент. В первые несколько смен немного нервничаешь, поэтому стараешься играть проще. После первого гола, конечно, стало гораздо приятнее. Правда, это был гол в пустые ворота, так что получился приятный бонус», — сказал Так на пресс-конференции.

Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз»