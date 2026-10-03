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Бобровский рассказал, почему помешал форварду Маккенне провести круг новичка

Бобровский рассказал, почему помешал форварду Маккенне провести круг новичка
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Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский высказался о том, что помешал форварду Гэвину Маккенне провести круг новичка.

«Я даже не подумал об этом. Начисто забыл. Подошёл к нему и всё объяснил.

Так что я сделал вид, будто это и моя первая игра тоже. Но правда я сделал это ненамеренно. Это произошло случайно», – приводит слова Бобровского репортёр Марк Мастерс в соцсети.

Согласно традиции, дебютант НХЛ появляется на льду раньше остальных и проводит раскатку в одиночестве. Это называют «кругом новичка».

Перед матчем с «Монреалем» голкипер «Торонто» нарушил церемонию и вышел на лёд раньше первого номера драфта-2026.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс