Бобровский рассказал, почему помешал форварду Маккенне провести круг новичка

Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский высказался о том, что помешал форварду Гэвину Маккенне провести круг новичка.

«Я даже не подумал об этом. Начисто забыл. Подошёл к нему и всё объяснил.

Так что я сделал вид, будто это и моя первая игра тоже. Но правда я сделал это ненамеренно. Это произошло случайно», – приводит слова Бобровского репортёр Марк Мастерс в соцсети.

Согласно традиции, дебютант НХЛ появляется на льду раньше остальных и проводит раскатку в одиночестве. Это называют «кругом новичка».

Перед матчем с «Монреалем» голкипер «Торонто» нарушил церемонию и вышел на лёд раньше первого номера драфта-2026.