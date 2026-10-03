В ночь со 2 на 3 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 3 октября 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:2;

«Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5;

«Виннипег Джетс» – «Бостон Брюинз» — 3:4 ОТ;

«Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз» — 0:4;

«Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс» — 3:4.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.