Расписание матчей КХЛ на 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 октября 2026 года (время московское):

17:00. «Северсталь» – «Шанхайские Драконы»;

17:00. ЦСКА – «Динамо» М;

17:00. СКА – «Адмирал»;

17:10. «Динамо» Мн – «Локомотив»;

19:30. ХК «Сочи» – «Торпедо».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 11 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.