Расписание матчей ВХЛ на 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 октября 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Рубин»;

12:00. «Кристалл» – «Сокол»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Динамо-Алтай»;

15:00. «Молот» – «Рязань-ВДВ»;

15:00. «Торос» – АКМ;

16:00. «Ижсталь» – ХК «Калуга»;

17:00. «Дизель» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.