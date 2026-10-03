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Расписание матчей НХЛ в ночь с 3 на 4 октября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь с 3 на 4 октября 2026 года
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В ночь с 3 на 4 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 4 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Оттава Сенаторз»;
2:00. «Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз»;
2:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Юта Маммот»;
2:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен»;
2:00. «Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс»;
2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс»;
2:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз»;
2:30. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз»;
3:00. «Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз»;
3:00. «Миннесота Уайлд» – «Бостон Брюинз»;
4:00. «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»;
5:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Калгари Флэймз»;
5:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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