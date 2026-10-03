15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У меня появился серьёзный конкурент». Дорофеев — о шайбе вратаря Шестёркина

«У меня появился серьёзный конкурент». Дорофеев — о шайбе вратаря Шестёркина
Комментарии

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев высказался о заброшенной шайбе вратарём команды Игорем Шестёркиным. Российский голкипер «Рейнджерс» забросил шайбу в концовке матча с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (5:1).

«Он не просто отличный вратарь, но сейчас ещё и великолепный снайпер. У меня появился серьёзный конкурент, так что придётся за ним присматривать», — приводит слова Дорофеева сайт НХЛ.

Игорь Шестёркин забросил шайбу в пустые ворота и стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», которому удалось записать на свой счёт гол. Всего же в НХЛ это 21-й случай (с учётом плей-офф), Шестёркин стал 18-м вратарём в истории лиги, которому удалось забить.

Материалы по теме
Видео
«Я немного смутился». Голкипер Игорь Шестёркин — о своей шайбе в ворота «Тампы»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android