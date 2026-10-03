«У меня появился серьёзный конкурент». Дорофеев — о шайбе вратаря Шестёркина

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев высказался о заброшенной шайбе вратарём команды Игорем Шестёркиным. Российский голкипер «Рейнджерс» забросил шайбу в концовке матча с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (5:1).

«Он не просто отличный вратарь, но сейчас ещё и великолепный снайпер. У меня появился серьёзный конкурент, так что придётся за ним присматривать», — приводит слова Дорофеева сайт НХЛ.

Игорь Шестёркин забросил шайбу в пустые ворота и стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», которому удалось записать на свой счёт гол. Всего же в НХЛ это 21-й случай (с учётом плей-офф), Шестёркин стал 18-м вратарём в истории лиги, которому удалось забить.