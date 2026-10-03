В Континентальной хоккейной лиге прошёл первый месяц регулярного сезона-2026/2027. Команды в среднем сыграли примерно по 10 матчей.

В турнирной таблице Западной конференции нижние строчки занимают «Лада», «Сочи». На Востоке не самый лучший старт показывают «Амур», «Сибирь» и «Адмирал».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «В каком клубе КХЛ произойдёт первая отставка сезона?»

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.