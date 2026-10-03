На арене «Детройта» появилась импровизированная скамейка «Русской пятёрки»

На домашней арене «Детройт Ред Уингз» установили инсталляцию «Русской пятёрки». Импровизированная скамейка установлена в фойе «Литтл Сизарс-арены».

На ней присутствуют защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров.

Фото: https://x.com/mwhitaker_89

Фото: https://x.com/mwhitaker_89

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. В тот день «Детройт» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Фёдоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счёт голевой пас. В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом. В 1998 году клуб стал обладателем трофея повторно — уже без Константинова, который попал в серьёзную автомобильную аварию.