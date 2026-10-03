15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На арене «Детройта» появилась импровизированная скамейка «Русской пятёрки»

На арене «Детройта» появилась импровизированная скамейка «Русской пятёрки»
Комментарии

На домашней арене «Детройт Ред Уингз» установили инсталляцию «Русской пятёрки». Импровизированная скамейка установлена в фойе «Литтл Сизарс-арены».

На ней присутствуют защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров.

Фото: https://x.com/mwhitaker_89

Фото: https://x.com/mwhitaker_89

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. В тот день «Детройт» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Фёдоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счёт голевой пас. В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом. В 1998 году клуб стал обладателем трофея повторно — уже без Константинова, который попал в серьёзную автомобильную аварию.

Материалы по теме
Фёдоров поделился подробностями состояния здоровья Владимира Константинова