«Может, у него уже нет мотивации в хоккее». Щитов — о возможном будущем Евгения Кузнецова

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы нападающего Евгения Кузнецова продолжить карьеру.

«Очень мало шансов, что Кузнецов ещё заиграет в КХЛ, пригодится какой-то команде. Не каждый тренер и руководитель рискнут его пригласить. Не думаю, что тут дело в возрасте. Евгений уже не успевает в скоростях, не так готов физически.

Может, у него уже нет мотивации в хоккее. Так что ему будет тяжеловато, если он её не найдёт. Безусловно, это крутой мастер, который мог бы многим пригодиться и передать опыт, но без мотивации ничего хорошего не будет», – приводит слова Щитова Metaratings.

В текущем регулярном сезоне 34-летний форвард провёл за «Сибирь» восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с 12 минутами штрафа.