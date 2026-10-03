15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» Дронов рассказал о проблемах своей команды

Защитник «Трактора» Дронов рассказал о проблемах своей команды
Комментарии

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о проблемах челябинского клуба в текущем сезоне.

– Потихоньку выправляете ситуацию? Чувствуете, как ловите свою игру?
– В целом, если брать со старта сезона, мы все игры хорошо провели, здорово играли. Где-то в мелочах нам немного не хватало, в силу возраста нашей команды что-то не получалось.

– Проблемы были кадровые, либо нужно было время для адаптации к системе игры Гордона?
– Всё вместе, комплекс всего. Молодым игрокам нужно было время, они ещё не до конца обжились в лиге, пока что им ещё тяжеловато. Но они стараются, прогрессируют, от этого и результат, – сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Ак Барс» в Казани