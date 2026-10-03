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Защитник «Трактора» Дронов высказался о предстоящих матчах с «Амуром»

Защитник «Трактора» Дронов высказался о предстоящих матчах с «Амуром»
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал предстоящие матчи с «Амуром» 6 и 8 октября в Челябинске.

– Гордон отмечал уверенную игру голкиперов «Трактора». За вратарскую линию вы спокойны?
– Конечно, и Хенрик, и Дмитрий, оба наших вратаря уверенно стоят.

– Какие дальнейшие планы? Настрой на предстоящие матчи? Домашняя серия, две встречи с «Амуром».
– Обычный настрой, никаких дополнительных мыслей. Возвращаемся домой, будем тренироваться, готовиться. Хорошие команды будут, важно просто действовать в нашем ключе, играть в свой хоккей — и всё будет в порядке,— сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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