Защитник Колби Уильямс в результате обмена перешёл из «Сочи» в «Шанхай»

В результате обмена с ХК «Сочи» состав «Шанхайских Драконов» пополнил канадский защитник Колби Уильямс, с которым заключён контракт на один год. Сочинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

В КХЛ Уильямс выступал за «Адмирал», ЦСКА, «Ладу» и ХК «Сочи», провёл 234 матча, набрал 51 (5+46) очко при показателе полезности «+11». В прошедшем сезоне за 50 игр в составе ЦСКА и «Лады» забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

«Уильямс опытный мастер, немало поигравший в КХЛ. Это двусторонний защитник, он способен начать атаку первым пасом и в то же время надёжен при обороне своих ворот. Обладает высоким хоккейным IQ при игре в обороне. Блокирует много бросков, один из лучших в КХЛ по этому показателю. Колби добавит нашей команде мастерства и опыта, а также конкуренции в линии защиты», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.