Форвард «Трактора»: Хёукеланн — вратарь мирового уровня, чувствуем уверенность в его игре

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер высказался об игре голкипера челябинского клуба Хенрика Хёукеланна.

— В начале сезона много споров вызывала игра вашего норвежского вратаря Хёукеланна. Каким новичка увидела команда?

— Не знаю, были ли у кого-то сомнения, но после первой тренировки они рассеялись. Хенрик — вратарь мирового уровня, признавался лучшим на чемпионате мира. Чувствуем уверенность в его действиях, как и в игре Дмитрия Николаева с Сергеем Мыльниковым.

Думаю, в том числе благодаря нашим вратарям, во второй половине сентября набрали ход. Идёт адаптация к системе тренерского штаба. Проигрыши в одну шайбу завершились, цепляемся за очки, наладили рисунок игры, пошли хорошие оценки со стороны наших верных болельщиков. С уверенностью смотрим в будущее, — цитирует Рольгизера Russia-Hockey.