15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Трактора»: Хёукеланн — вратарь мирового уровня, чувствуем уверенность в его игре

Форвард «Трактора»: Хёукеланн — вратарь мирового уровня, чувствуем уверенность в его игре
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер высказался об игре голкипера челябинского клуба Хенрика Хёукеланна.

— В начале сезона много споров вызывала игра вашего норвежского вратаря Хёукеланна. Каким новичка увидела команда?
— Не знаю, были ли у кого-то сомнения, но после первой тренировки они рассеялись. Хенрик — вратарь мирового уровня, признавался лучшим на чемпионате мира. Чувствуем уверенность в его действиях, как и в игре Дмитрия Николаева с Сергеем Мыльниковым.

Думаю, в том числе благодаря нашим вратарям, во второй половине сентября набрали ход. Идёт адаптация к системе тренерского штаба. Проигрыши в одну шайбу завершились, цепляемся за очки, наладили рисунок игры, пошли хорошие оценки со стороны наших верных болельщиков. С уверенностью смотрим в будущее, — цитирует Рольгизера Russia-Hockey.

Материалы по теме
Защитник «Трактора» Дронов рассказал о проблемах своей команды