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Вячеслав Быков оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ

Вячеслав Быков оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал избрание немца Франца Райндля на пост нового президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Мы играли друг с другом в своё время, но как функционера я не застал его, мне сложно дать оценку его профессиональной деятельности. Что касается его избрания на должность главы ИИХФ, есть, конечно же, надежда на то, что это в какой-то степени повлияет на положительное решение по допуску наших спортсменов к соревнованиям.

Надежда умирает последней, как говорят. Можно надеяться, ждать, однако я думаю, что решение будет зависеть от общего голосования внутри федерации. Но, конечно, когда президент выражает своё мнение, многие прислушиваются к нему. Будем надеяться, что возобладает разум у многих, все поймут, что без участия российских хоккеистов развитие хоккея в целом на международной арене не имеет динамики, которой бы хотелось», — цитирует Быкова Odds.

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