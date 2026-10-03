Вячеслав Быков оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал избрание немца Франца Райндля на пост нового президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Мы играли друг с другом в своё время, но как функционера я не застал его, мне сложно дать оценку его профессиональной деятельности. Что касается его избрания на должность главы ИИХФ, есть, конечно же, надежда на то, что это в какой-то степени повлияет на положительное решение по допуску наших спортсменов к соревнованиям.

Надежда умирает последней, как говорят. Можно надеяться, ждать, однако я думаю, что решение будет зависеть от общего голосования внутри федерации. Но, конечно, когда президент выражает своё мнение, многие прислушиваются к нему. Будем надеяться, что возобладает разум у многих, все поймут, что без участия российских хоккеистов развитие хоккея в целом на международной арене не имеет динамики, которой бы хотелось», — цитирует Быкова Odds.