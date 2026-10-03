«У меня есть всё, чтобы помогать команде». Никита Гусев — о переходе в «Сочи»

Нападающий Никита Гусев прокомментировал свой переход в ХК «Сочи» и высказался о настрое на сезон КХЛ.

– Никита, добро пожаловать в «Сочи»! Какие первые эмоции у вас?

– Очень рад оказаться в «Сочи». Сейчас настрой только один: скорее начать помогать команде. Уверен, у нас всё будет хорошо. Сезон только начинается.

– Расскажите, почему решили продолжить карьеру именно в «Сочи»?

– Понравился вариант от клуба. У меня есть всё, чтобы помогать команде. Понимаю значимость клуба для региона и в целом для лиги. Нам есть вместе куда расти. Уверен, что будем выигрывать и вместе развивать хоккей в Сочи. Здесь отличные условия, шикарный стадион. Есть всё, чтобы двигаться только вперёд.

– Вы олимпийский чемпион, здесь тоже проходила Олимпиада. Чувствуете символизм?

– С одной стороны, да. Чувствую, есть что-то особенное в этом. А с другой стороны, это давно было, надо двигаться вперёд, не оглядываясь на прошлое. Сейчас уже новые задачи, надо их решать.

– Наверное, следили за играми команды. Какой настрой у вас на этот сезон?

– Я следил за «Сочи». Честно, настрой боевой. Только вперёд и за победами. Иначе никак, – цитирует Гусева пресс-служба «Сочи».