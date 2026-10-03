Плющев — о Брылине: приехать в Минск и делать установки на английском — это нонсенс!

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе главного тренера минского «Динамо» Сергея Брылина.

«Он взял команду, которая хорошо укомплектована, с великолепной инфраструктурой и сумасшедшим болельщиков, который очень доброжелательно к ней относится. Но приехать в Минск и делать установки на английском языке – это нонсенс! Как можно заниматься психологией с командой, если разговариваешь на иностранном языке? Не знаю, как это», — приводит слова Плющева Vprognoze.

После 10 матчей минское «Динамо» занимает девятое место в Западной конференции с 10 очками.

Ранее главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от ЦСКА.