15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о Брылине: приехать в Минск и делать установки на английском — это нонсенс!

Плющев — о Брылине: приехать в Минск и делать установки на английском — это нонсенс!
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе главного тренера минского «Динамо» Сергея Брылина.

«Он взял команду, которая хорошо укомплектована, с великолепной инфраструктурой и сумасшедшим болельщиков, который очень доброжелательно к ней относится. Но приехать в Минск и делать установки на английском языке – это нонсенс! Как можно заниматься психологией с командой, если разговариваешь на иностранном языке? Не знаю, как это», — приводит слова Плющева Vprognoze.

После 10 матчей минское «Динамо» занимает девятое место в Западной конференции с 10 очками.

Ранее главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от ЦСКА.

Материалы по теме
«Не наш день сегодня был». Брылин — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА