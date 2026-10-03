«Его называют «Овечкин в КХЛ». Голдобин — о совместной игре с Плотниковым в СКА

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался об игре в одном звене с форвардом Сергеем Плотниковым.

– Несмотря на голевую фамилию, у вас в этом сезоне пока что больше результативных передач – вы сейчас лучший ассистент лиги, а Плотников в вашем сочетании больше за снайперские действия отвечает. С голами у вас пока не идёт или намеренно на откуп партнёру отдаёте моменты?

– Во-первых, у Сергея бросок отличный, как его называют, «Овечкин в КХЛ». Если есть у человека такой бросок, почему бы его не использовать? Надо использовать сильные стороны каждого хоккеиста. А так, я и сам умею забивать и люблю, но, скажу честно, моментов в последних играх у меня много, а забить не могу. Видимо, иногда эту тонкую нить теряешь, когда отдаёшь передачи, что сам иногда забываешь, что делать при завершении. Нужно снова это найти, потому что голы тоже нужно забивать, — цитирует Голдобина сайт КХЛ.