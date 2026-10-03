15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Думаю, что ничего не изменится, они же все пешки». Кожевников — о новом президенте ИИХФ

«Думаю, что ничего не изменится, они же все пешки». Кожевников — о новом президенте ИИХФ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал избрание немца Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Не знаю, кто такой Райндль, но думаю, что ничего не изменится. Они же все пешки. Как политики скажут, так и будет, но надо будет смотреть на его работу. Вдруг Райндль нормальный и здравомыслящий человек, но там в принципе мало таких людей. Хотелось бы верить, что он лучше Тардифа», — приводит слова Кожевникова Metaratings.

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, он с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего 10-летия. Срок полномочий нового президента истечёт в октябре 2030 года.

Материалы по теме
Официально
Немец Франц Райндль избран президентом ИИХФ