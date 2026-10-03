«Думаю, что ничего не изменится, они же все пешки». Кожевников — о новом президенте ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал избрание немца Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Не знаю, кто такой Райндль, но думаю, что ничего не изменится. Они же все пешки. Как политики скажут, так и будет, но надо будет смотреть на его работу. Вдруг Райндль нормальный и здравомыслящий человек, но там в принципе мало таких людей. Хотелось бы верить, что он лучше Тардифа», — приводит слова Кожевникова Metaratings.

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, он с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего 10-летия. Срок полномочий нового президента истечёт в октябре 2030 года.