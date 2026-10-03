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Голдобин: цель СКА — играть красиво, чтобы заинтересовать людей

Голдобин: цель СКА — играть красиво, чтобы заинтересовать людей
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Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о целях санкт-петербургского клуба в сезоне-2026/2027 КХЛ.

– Какие глобально цели на сезон стоят перед СКА?
– Банально будет сказано, Кубок Гагарина выиграть, тут, думаю, каждый клуб перед собой ставит такие цели. Но в то же время, наша цель – играть, во-первых, красиво, как нам проповедуют наш стиль, чтобы заинтересовать людей своей игрой. Во-вторых, идти в топе, как минимум топ-4, чтобы начать плей-офф дома. Конечно, мечта – кубок, который СКА выигрывал уже достаточно давно, — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

Ранее Голдобин высказался об игре в одном звене с форвардом Сергеем Плотниковым.

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