Голдобин: цель СКА — играть красиво, чтобы заинтересовать людей

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о целях санкт-петербургского клуба в сезоне-2026/2027 КХЛ.

– Какие глобально цели на сезон стоят перед СКА?

– Банально будет сказано, Кубок Гагарина выиграть, тут, думаю, каждый клуб перед собой ставит такие цели. Но в то же время, наша цель – играть, во-первых, красиво, как нам проповедуют наш стиль, чтобы заинтересовать людей своей игрой. Во-вторых, идти в топе, как минимум топ-4, чтобы начать плей-офф дома. Конечно, мечта – кубок, который СКА выигрывал уже достаточно давно, — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

Ранее Голдобин высказался об игре в одном звене с форвардом Сергеем Плотниковым.