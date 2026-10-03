«Я ставил Женю в пример молодым игрокам в Швейцарии». Быков — о Кузнецове

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказал мнение относительно карьерных проблем нападающего Евгения Кузнецова.

«Это достаточно щепетильный и сложный вопрос. Только хоккеист может ощущать, как он чувствует себя в том или ином клубе, дают ли ему возможность полностью раскрыться, есть ли взаимодействие с тренерским штабом, внутри команды. Поэтому много нюансов становятся во главу угла. Самое важное, чтобы сам Евгений на данный момент чувствовал себя полезным в команде, чувствовал необходимость и желание играть, желание помогать и и бороться. Поэтому встать на его место очень сложно и дать конкретную какую-то оценку я не берусь.

По семейным обстоятельствам— это действительно уважительная причина. Но и найти свою команду, свой коллектив, где бы ты чувствовал себя очень себя комфортно и мог раскрыть полностью свой потенциал — это достаточно щепетильный вопрос.

Жалко, потому что это действительно очень креативный хоккеист, технически очень одарённый. Я даже ставил его в пример молодым хоккеистам в Швейцарии, чтобы они обратили внимание, как он играет в роли центрального нападающего, как раскрывает потенциал своих партнёров», — цитирует Быкова Odds.