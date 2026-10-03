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Максим Сушинский оценил возможность возвращения России при новом президенте ИИХФ

Максим Сушинский оценил возможность возвращения России при новом президенте ИИХФ
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал избрание немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) и оценил возможные изменения в ситуации с допуском российских команд.

«Единственный немец в хоккее, которого я знаю, — это Драйзайтль. Если серьёзно, не вижу позитива в избрании нового президента, потому что это ни на что не повлияет. Шансов на наше возвращение мало, потому что президент ИИХФ всего лишь пешка в большой игре. Всё решает политика», — приводит слова Сушинского Metaratings.

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, чиновник с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего 10-летия. Срок полномочий нового президента истечёт в октябре 2030 года.

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