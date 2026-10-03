Маршан отреагировал на слова комиссионера НХЛ про пункты о запрете на обмен

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о ситуации с запросами игроков на обмен. Хоккеист указал на двойные стандарты в отношении долгосрочных контрактов.

«Это работает в обе стороны. Похоже, всё нормально, если команда подписывает с тобой долгосрочный контракт, а потом решает тебя обменять. Но если ты сам хочешь уйти до истечения срока соглашения, то так делать нельзя. Сломанная система», – приводит слова Маршана The Athletic.

Ранее Беттмэн так высказался про пункт о запрете на обмен в контрактах: «Не предполагалось, что вы можете выбрать, куда перейти, и потребовать обмен. Если это станет проблемой, придётся обсудить это с профсоюзом. Изначально пункт о запрете на обмен был введён для следующей ситуации: ты подписываешь долгосрочный контракт, чтобы играть там, где ты хочешь быть. И ты хочешь быть уверен, что останешься там».