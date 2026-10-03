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«Невероятный момент». Экс-вратарь «Рейнджерс» Лундквист — о голе Шестёркина

«Невероятный момент». Экс-вратарь «Рейнджерс» Лундквист — о голе Шестёркина
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Бывший вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист высказался о том, что российский голкипер клуба Игорь Шестёркин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 октября 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Зибанеджад (Дорофеев, Фокс) – 05:34 (pp)     2:0 Дорофеев (Бьёркстранд) – 10:51     3:0 Толванен (Лаба) – 21:40     3:1 Кучеров (Михеев, Пойнт) – 27:59     4:1 Перро (Фокс, Зибанеджад) – 36:01     5:1 Шестёркин – 57:26    

«Когда команда хочет провести хороший сезон, ей нужна результативность из глубины состава. Когда твой вратарь забил больше голов, чем Коннор Макдэвид в НХЛ сейчас, – вот это и есть глубина состава (улыбается). Невероятный момент», – сказал Лундквист после игры, его слова приводит пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Отметим, что после этого форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:7).

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