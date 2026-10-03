«Невероятный момент». Экс-вратарь «Рейнджерс» Лундквист — о голе Шестёркина

Бывший вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист высказался о том, что российский голкипер клуба Игорь Шестёркин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).

«Когда команда хочет провести хороший сезон, ей нужна результативность из глубины состава. Когда твой вратарь забил больше голов, чем Коннор Макдэвид в НХЛ сейчас, – вот это и есть глубина состава (улыбается). Невероятный момент», – сказал Лундквист после игры, его слова приводит пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Отметим, что после этого форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:7).