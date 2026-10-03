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Форвард минского «Динамо» Галиев: у нас сейчас каждый день что-то меняется

Форвард минского «Динамо» Галиев: у нас сейчас каждый день что-то меняется
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Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев высказался о результатах команды в первых матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«Во-первых, спасибо болельщикам за поддержку, за их переживания. Мы понимаем, что сейчас не всегда радуем их, но мы не опускаем руки. У нас сейчас небольшое перестроение, каждый день что-то у нас меняется, строим свою игру. Победы придут, мы тоже переживаем, хотим выигрывать, особенно дома, при наших болельщиках.

Сегодня будет, можно сказать, идентичная игра, идентичные команды в зоне обороны. «Локомотив» очень хорошо играет, блокирует шайбу. Нам в первую очередь надо доставлять её туда, мимо их защитников, нападающих, и выиграть борьбу на пятаке. Красивых голов не будет, сегодня нужны грязные голы», — приводит слова Галиева пресс-служба «Динамо».

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