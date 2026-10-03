Защитник «Северстали» Чалый: спасибо руководству «Локомотива», что дали шанс сюда поехать

Защитник «Северстали» Геннадий Чалый прокомментировал свой переход в череповецкий клуб и поделился эмоциями после первой игры за команду.

— Тебе 21 год, ты поиграл и в Америке, и кубок в том сезоне над головой поднимал. Расскажи, как сложилось, что ты оказался в «Череповце»?

— Я, когда узнал, что поеду в «вышку», в «Молот», спросил у агента, есть ли возможность попросить у руководства «Локомотива» аренду. Он сказал: «Да, хорошо, спрошу». Спасибо руководству «Локомотива», что дали всё-таки шанс мне сюда поехать.

— Ты приезжал с «Локо» в Череповец и забивал. Что до этого ты знал о городе, о команде?

— На самом деле немного. Следил за Мишей Ильиным: как он играл, набирал очки. Классный парень — я с ним по сборной играл. А так, если честно, мало осведомлён был.

— Какие впечатления от первой игры за «Северсталь»?

— Понятное дело, не понравилось, что проиграли, — хочется всегда побеждать. А так, в целом… Первая смена… Сразу же силовой сделал. Где-то плюсик себе заработал. Правда, потом следующая смена — там был провал. Первая игра, где-то мандражик был — не отрицаю. Старался помочь команде, чтобы мы выиграли.

— В раздевалке знаком с кем-то?

— Ремезовский. Я с ним в сборной играл. С Квочко просто пересекался, но как-то близко не был никогда знаком. Если честно, мало с кем я знаком здесь, — приводит слова Чалого пресс-служба «Северстали».