«Это безумие!» Гашек негативно отреагировал на пост НХЛ про Овечкина

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек отреагировал на пост официального аккаунта Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х, в котором пресс-служба НХЛ задаёт болельщикам вопрос: «Сколько голов Александр Овечкин забьёт в своём 22-м сезоне в лиге?»

«Это безумие! В НХЛ прекрасно понимают, что этот пост поддерживает самых злостных российских преступников, и НХЛ будет нести ответственность за гибель людей в ходе специальной военной операции России на Украине (формулировка изменена в соответствие с законодательством Российской Федерации). И тем не менее они это сделали. Для НХЛ человеческие жизни не стоят на первом месте!» — написал Гашек в социальной сети Х.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в предвыборном ролике, после чего подвергся критике. В видео Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.