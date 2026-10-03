Кожевников оценил переход Никиты Гусева в «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего Никиты Гусева в «Сочи» и заявил, что форвард не сможет в одиночку изменить положение команды в КХЛ.

«Что-то непонятное и удивительное произошло, потому что «Сочи» не мог найти деньги, а тут для Гусева нашли. Понятно, что Никита будет лидером, хотя маловероятно, что он поможет клубу сильно подняться. В хоккей же не один человек играет. Там на воротах нет Василевского, в защите тоже нет топ-хоккеистов. Кто-то должен помогать Гусеву, а он один не может успевать везде и контролировать шайбу», — приводит слова Кожевникова Metaratings.

«Сочи» объявил о подписании контракта с Гусевым 2 октября. Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон. Последние три сезона Никита выступал за московское «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.