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Марченко: приятно немного передохнуть, поиграть со своей кошкой и не думать о хоккее

Марченко: приятно немного передохнуть, поиграть со своей кошкой и не думать о хоккее
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко рассказал о своём переезде в Торонто. Напомним, ранее форвард выступал за «Коламбус Блю Джекетс», за который провёл четыре сезона.

«Приятно немного передохнуть и расслабиться, поиграть со своей кошкой и постараться не думать о хоккее, сосредоточиться на поиске квартиры или дома здесь, потому что сейчас я [остановился] в отеле», — сказал Марченко журналистам.

Напомним, с канадским клубом 26-летний хоккеист подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. В текущем регулярном чемпионате Кирилл провёл два матча и отметился результативной передачей.

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