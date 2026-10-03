Марченко: приятно немного передохнуть, поиграть со своей кошкой и не думать о хоккее

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко рассказал о своём переезде в Торонто. Напомним, ранее форвард выступал за «Коламбус Блю Джекетс», за который провёл четыре сезона.

«Приятно немного передохнуть и расслабиться, поиграть со своей кошкой и постараться не думать о хоккее, сосредоточиться на поиске квартиры или дома здесь, потому что сейчас я [остановился] в отеле», — сказал Марченко журналистам.

Напомним, с канадским клубом 26-летний хоккеист подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. В текущем регулярном чемпионате Кирилл провёл два матча и отметился результативной передачей.