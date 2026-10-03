Профака и Дроздов крушили борт, у Тамбиева возникли вопросы к судье. Фото победы ЦСКА

3 октября в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал «Динамо». Игра завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: счёт открыл нападающий «Динамо» Максим Летунов, затем форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников восстановил равновесие. На 27-й минуте Летунов оформил дубль и вывел бело-голубых вперёд, но спустя три минуты ЦСКА ответил голом Марата Хайруллина.

На 36-й минуте армейцы вышли вперёд благодаря шайбе Прохора Полтапова. На 40-й минуте «Динамо» отыгралось, Летунов оформил хет-трик. Игра перешла в овертайм, но команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Динамо» — в фото