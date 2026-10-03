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Тренер «Динамо» объяснил спад в игре хоккеиста, который перешёл за ним из «Адмирала»

Тренер «Динамо» объяснил спад в игре хоккеиста, который перешёл за ним из «Адмирала»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев оценил игру нападающего команды Павла Шэна. Ранее специалист работал с хоккеистом в «Адмирале».

— Можно ли перенести ваши слова с Максима Летунова на Павла Шэна? Удивлены ли вы, что Павел так долго вливается в этот коллектив, ведь считалось, что он знаком с вашими требованиями едва ли не лучше всех в этой команде?
— У Шэна была серьёзная травма на предсезонке, которую он получил 14 августа. Вроде начал набирать, а потом немного просел. Если вы посмотрите календарь, то сейчас у нас будет первый цикл, когда мы играем спустя три дня на четвёртый. Игры шли через день — через два. У нас даже не было времени набрать нормальный функционал. Чтобы набрать нормальную форму, надо потренироваться. Мы хоть пятого-шестого числа потренируемся. Мы сейчас работали в поддерживающем режиме. Функционал — он не приходит просто так