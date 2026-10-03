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«Флорида» поместила Александра Баркова в долгосрочный список травмированных — Рейнольдс

«Флорида» поместила Александра Баркова в долгосрочный список травмированных — Рейнольдс
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«Флорида Пантерз» поместила капитана команды Александра Баркова в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Тим Рейнольдс в социальной сети Х. Отмечается, что в клубе всё ещё не уверены в серьёзности ситуации.

По информации журналиста Марко д’Амико, 31-летний нападающий пропустит как минимум 10 матчей или 24 дня после помещения в список травмированных.

Напомним, Барков получил травму в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) и не смог завершить матч. Во втором периоде форвард неудачно упал на лёд, борясь за шайбу при