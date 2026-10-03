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«У него замечательный характер». Защитник «Торонто» Маккейб — о Марченко

«У него замечательный характер». Защитник «Торонто» Маккейб — о Марченко
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маккейб высказался о российском нападающем команде Кирилле Марченко. Форвард пополнил состав команды 29 сентября в результате обмена с «Коламбус Блю Джекетс».

«У него замечательный характер. Я старался говорить с ним как можно больше. На его лице всегда улыбка, и я сразу же пишу ему, чтобы просто сказать привет», — приводит слова Маккейба Daily Faceoff Toronto в социальной сети Х.

Напомним, с канадским клубом 26-летний Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. В текущем регулярном чемпионате Кирилл провёл два матча и отметился результативной пер