«Спасибо вам за вашу страсть и поддержку». Марченко обратился к фанатам «Коламбуса»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко обратился к своей бывшей команде «Коламбус Блю Джекетс» и болельщикам клуба.

«Трудно выразить словами, что значили для меня эти годы в «Коламбусе». Я вырос здесь как игрок и как личность и всегда буду благодарен товарищам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам, которые были частью этого пути. Спасибо вам за вашу страсть, за вашу поддержку и за то, что каждый раз, выходя на лёд, я чувствовал себя как дома. «Коламбус» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Теперь пришло время для новой главы. Спасибо вам за всё», — написал Марченко на своей странице в социальных сетях.

Россиянин был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте НХЛ 2018 года. 26-летний форвард провёл в «Коламбусе» четыре сезона. Всего за команду он провёл 292 матча, забросил 102 шайбы и сделал 106 результативных передач.