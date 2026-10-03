Результаты матчей КХЛ на 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на з октября 2026 года:
«Северсталь» – «Шанхайские Драконы» — 2:1 ОТ;
ЦСКА – «Динамо» М — 4:3 Б;
СКА – «Адмирал» — 6:5 Б;
«Динамо» Мн – «Локомотив» — 4:3;
ХК «Сочи» – «Торпедо» — 0:6.
На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 12 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.