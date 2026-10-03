15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 3 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 3 октября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 3 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на з октября 2026 года:

«Северсталь» – «Шанхайские Драконы» — 2:1 ОТ;
ЦСКА – «Динамо» М — 4:3 Б;
СКА – «Адмирал» — 6:5 Б;
«Динамо» Мн – «Локомотив» — 4:3;
ХК «Сочи» – «Торпедо» — 0:6.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 12 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Огненное дерби в Москве, голевое шоу СКА и провал премьеры Гусева в Сочи. Итоги дня в КХЛ