Результаты матчей КХЛ на 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на з октября 2026 года:

«Северсталь» – «Шанхайские Драконы» — 2:1 ОТ;

ЦСКА – «Динамо» М — 4:3 Б;

СКА – «Адмирал» — 6:5 Б;

«Динамо» Мн – «Локомотив» — 4:3;

ХК «Сочи» – «Торпедо» — 0:6.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 12 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.