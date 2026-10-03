Результаты матчей ВХЛ на 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 октября 2026 года:

«Омские Крылья» – «Рубин» — 4:3;

«Кристалл» – «Сокол» — 3:2;

ХК «Тамбов» – «Динамо-Алтай» — 2:0;

«Молот» – «Рязань-ВДВ» — 1:0;

«Торос» – АКМ — 0:3;

«Ижсталь» – ХК «Калуга» — 1:3;

«Дизель» – «Металлург» Нк — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет АКМ, набравший 17 очков в 11 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 16 очками после 11 встреч. Тройку замыкает «Химик» (16 очков в 11 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.