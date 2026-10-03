Сегодня, 3 октября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 3 октября 2026 года:

«Авто» – «Омские Ястребы» — 3:5;

«Кузнецкие Медведи» – «Красноярские Рыси» — 4:3 ОТ;

МХК «Динамо» СПб – «Локо-76» — 2:3;

«Ирбис» – «Стальные Лисы» — 4:2;

«Белые Медведи» – «Сибирские Снайперы» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 13 очков после восьми матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.