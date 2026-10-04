Не стало первого капитана в истории «Коламбуса» Лайла Оделайна

Лайл Оделайн, в прошлом защитник нескольких клубов Национальной хоккейной лиги, умер в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает издание Pittsburgh Post-Gazette.

Ранее сообщалось, что в 2018 году во время игры в гольф на территории Аризоны спортсмен получил укол кактуса. Отмечается, что это, вероятнее всего, и спровоцировало заражение крови, которое затронуло аортальный клапан и привело к отказу печени и почек. Хоккеисту была сделана операция по пересадке трёх органов.

Свою карьеру в НХЛ Оделайн начинал в составе «Монреаль Канадиенс», с которым в 1993 году завоевал Кубок Стэнли. В дальнейшем он играл за «Нью-Джерси», «Финикс», «Коламбус», «Чикаго», «Даллас», «Флориду» и «Питтсбург». Перед стартом сезона-2000/2001 Оделайн был назначен первым капитаном в истории «Блю Джекетс». В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1056 матчей и 252 (50+202) очка.