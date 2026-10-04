Результаты матчей НХЛ на 4 октября 2026 года

В ночь на 4 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 октября 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Юта Маммот» — 1:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен» — 3:1;

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» — 6:5 ОТ;

«Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:0;

«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз» — 2:1;

«Миннесота Уайлд» – «Бостон Брюинз» — 4:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» — 6:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Калгари Флэймз» — 4:1;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 ОТ.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.