Расписание матчей КХЛ на 4 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 4 октября 2026 года (время московское):

14:00. «Нефтехимик» – «Сибирь»;

14:30. «Автомобилист» – «Амур»;

17:00. «Спартак» – «Барыс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 12 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.