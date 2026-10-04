Расписание матчей ВХЛ на 4 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 4 октября 2026 года (время московское):

11:00. «Челмет» – «Барс»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Нефтяник».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет АКМ, набравший 17 очков в 11 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 16 очками после 11 встреч. Тройку замыкает «Химик» (16 очков в 11 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.