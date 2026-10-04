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Коттон — о переходе в ЦСКА: сначала было немного непривычно, но в целом всё идёт неплохо

Коттон — о переходе в ЦСКА: сначала было немного непривычно, но в целом всё идёт неплохо
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Канадский защитник ЦСКА Алекс Коттон рассказал о своём переходе в армейский клуб и адаптации в команде. Игрок обороны подписал контракт с ЦСКА 4 июня 2026 года.

— ЦСКА для вас новая команда. Чувствуете себя как дома здесь?
— Да, болельщики тут очень эмоциональные, а Москва — один из крупнейших городов мира. Сначала было немного непривычно, но ребята и тренерский штаб здорово помогли мне адаптироваться. Работа ещё продолжается, но в целом всё идёт неплохо, – сказал Коттон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 11 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами. Ранее Алекс выступал в КХЛ за «Ладу».

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