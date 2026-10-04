«Автомобилист» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 4 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Автомобилист» имеет в активе трёхматчевую победную серию и находится на шестом месте в