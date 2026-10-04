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Автомобилист — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 14:30 мск

«Автомобилист» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 4 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Пилипенко (Абрамов, Войнов) – 39:54 (5x3)     0:2 Alexei Kruchinin (Ли, Войнов) – 43:13 (5x3)     0:3 Акмальдинов – 56:57 (en)    

На данный момент «Автомобилист» имеет в активе трёхматчевую победную серию и находится на шестом месте в