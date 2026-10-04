Расписание матчей НХЛ в ночь с 4 октября на 5 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, и в ночь на 5 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 4 октября и 5 октября 2026 года (время московское):

20:00. «Детройт Ред Уингз» – «Виннипег Джетс»;

1:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Юта Маммот»;

3:00. «Анахайм Дакс» – «Флорида Пантерз»;

3:00. «Сиэтл Кракен» – «Калгари Флэймз»;

4:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.